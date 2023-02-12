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Чемпионат Италии. Серия А

Кураньи: «У Головина и Миранчука светлое будущее»

12 Февраля 2023 • 13:32 Комментировать
Милан
...
Торино
Через 6 ч. 56 мин.

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине и хавбеке «Торино» Алексее Миранчуке.

«Головин и Миранчук — отличные игроки, они оба набрались опыта, освоились в европейских чемпионатах. Уверен, у ребят светлое будущее, они еще не показали свой максимум», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Миранчук хорошо прогрессировал в текущем сезоне, но Головин является лучшим российским игроком, выступающим в Европе.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука четыре забитых мяча и три результативные передачи в 18 матчах во всех турнирах, а Головин сыграл в 31 матче за «Монако», забил пять голов и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Кевин Кураньи Алексей Миранчук Александр Головин
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МИЛАН ТОРИНО
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