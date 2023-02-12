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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин всегда отличался стабильностью, но этот сезон для него лучший»

12 Февраля 2023 • 16:09 Комментировать
Брест
...
Монако
19.02 17:00

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о стабильной игре своего клиента.

«Саша всегда отличался стабильностью, он никогда не показывал игру ниже определенного уровня. Если мы берем личную статистику, то этот сезон для него действительно лучший, а так для Головина приоритет — приносить пользу в командной игре и достижение побед вместе с «Монако», — цитирует Клюева Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков за 23 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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