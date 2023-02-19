Сёмин: «Сильнее Головина в России футболиста нет»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Специалист считает, что игрока сильнее 26-летнего хавбека на сегодняшний день в России нет.

«Саша очень хорошо выступает во Франции. За последний год он добился серьёзного прогресса, окреп. Головин — лидер «Монако», ключевая фигура», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл за монегасков 32 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Цвета французского клуба россиянин защищает с 2018 года, ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выигрывал чемпионат России.