Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин – в основе «Монако» на матч с «Брестом»

19 Февраля 2023 • 16:21 Комментировать
Брест
...
Монако
1 4.50 X 3.90 2 1.75
Через 0 ч. 18 мин.

В воскресенье «Монако» будет проводить гостевой матч чемпионата Франции против «Бреста». Наставник монегасков Филипп Клеман принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нюбель, Матсима, Дисаси, Сарр, Кайо, Диатта, Фофана, Матазо, Головин, Бен-Йеддер, Бен Сехир.

Как видим, российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе и постарается помочь команде добиться положительного результата.

Матч между «Брестом» и «Монако» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕСТ МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
86 мин
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
2
3
1.63 4.40 5.00
Видео
19.02.23 в 17:00
Брест Брест
Монако Монако
4.00 4.00 1.86
Видео
19.02.23 в 17:00
Труа Труа
Монпелье Монпелье
2.60 2.95 3.15
Видео
19.02.23 в 17:00
Лорьян Лорьян
Аяччо Аяччо
2.27 3.45 3.20
Видео
19.02.23 в 17:00
Ренн Ренн
Клермон Клермон
1.57 4.20 6.00
Видео
19.02.23 в 19:05
Ланс Ланс
Нант Нант
1.59 4.30 5.60
Видео
19.02.23 в 22:45
Тулуза Тулуза
Марсель Марсель
3.50 3.80 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
16:37 · Франция. Лига 1
Агент: «Верратти любит «ПСЖ», невозможно представить его в другом клубе»
16:34 · Франция. Лига 1
Кампуш спустился к тренерской скамейке «ПСЖ» после трёх пропущенных голов
16:30 · Франция. Лига 1
«Брест» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:21 · Франция. Лига 1
Головин – в основе «Монако» на матч с «Брестом»
14:38 · Франция. Лига 1
Месси, Мбаппе и Неймар – в основе «ПСЖ» на матч с «Лиллем»
14:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
14:06 · Франция. Лига 1
Источник: Месси ведёт переговоры только с «ПСЖ»
13:34 · Франция. Лига 1
Сёмин: «Сильнее Головина в России футболиста нет»
11:28 · Франция. Лига 1
Маркиньос недоволен поступком Кимпембе после поражения от «Монако»
11:08 · Италия. Серия А
Ди Мария выбрал лучшего между Месси и Марадоной 1
00:55 · Франция. Лига 1
Дубль Диалло позволил «Страсбургу» выиграть битву аутсайдеров
18 Февраля
23:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лилль»: прогноз на матч чемпионата Франции – 19 февраля 2023
21:00 · Франция. Лига 1
«Реймс» прервал победную серию «Ниццы»
15:25 · Франция. Лига 1
Хакими и Маркиньос не помогут «ПСЖ» в матче с «Лиллем»
14:55 · Франция. Лига 1
Неймар поссорился с Кампушем и раскритиковал его трансферную политику
Все новости
Рекомендуем