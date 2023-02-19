Головин – в основе «Монако» на матч с «Брестом»

В воскресенье «Монако» будет проводить гостевой матч чемпионата Франции против «Бреста». Наставник монегасков Филипп Клеман принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нюбель, Матсима, Дисаси, Сарр, Кайо, Диатта, Фофана, Матазо, Головин, Бен-Йеддер, Бен Сехир.

Как видим, российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе и постарается помочь команде добиться положительного результата.

Матч между «Брестом» и «Монако» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.