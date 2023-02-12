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Чемпионат Франции. Лига 1

Соломатин признался, что хочет увидеть Головина в европейском топ-клубе

12 Февраля 2023 • 15:28 Комментировать
Брест
...
Монако
19.02 17:00

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался об уровне полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Перерос ли Головин уровень «Монако»? Это не самая слабая европейская команда. Безусловно, есть команды гораздо сильнее «Монако». Если Головин перерос уровень «Монако», это подтвердит его трансфер в какой-то другой клуб», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что хочет увидеть Головина в большом европейском клубе, возможно, в команде Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Андрей Соломатин
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