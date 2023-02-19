Мяч Головина помог «Монако» одолеть аутсайдера и выйти на второе место

В 24-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Бреста». Фавориты поединка были острее, но до конца первого тайма никак не могли забить. Всё исправил Александр Головин, который в касание поразил цель, после диагонального паса назад от Виссама Бен-Йеддера. Брель Эмболо удвоил перевес гостей, но судья отменил взятие ворот - вне игры. Крислен Матсима прострелил к воротам, и Мирон Боаду после неудачного игры защитника метко пробил - 2:0. В концовке вернулась интрига, после передачи на линию вратарской Жереми ле Дуарон переправил мяч в цель мимо застывшего голкипера - 2:1.

«Монако» вышел на второе место, соперник на грани зоны вылета.