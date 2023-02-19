Мяч Головина помог «Монако» одолеть аутсайдера и выйти на второе место

В 24-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Бреста». Фавориты поединка были острее, но до конца первого тайма никак не могли забить. Всё исправил Александр Головин, который в касание поразил цель, после диагонального паса назад от Виссама Бен-Йеддера. Брель Эмболо удвоил перевес гостей, но судья отменил взятие ворот - вне игры. Крислен Матсима прострелил к воротам, и Мирон Боаду после неудачного игры защитника метко пробил - 2:0. В концовке вернулась интрига, после передачи на линию вратарской Жереми ле Дуарон переправил мяч в цель мимо застывшего голкипера - 2:1.
«Монако» вышел на второе место, соперник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|39'Головин Александр (0:1)
|73'Боаду Мирон (0:2)
|(1:2) Ле Дуарон Жереми86'
Бизот Марко•Лала Кенни•Эрей Кристоф66' (Дари Ашраф (66') •Брассье Лилиан•Дюверн Жан-Кевин•Лис-Мелу Пьерр•Элис Альберт61' (Арконте Тайрик (61') •Камара Махди78' (Дембеле Карамоко (78') •Белькебла Арис 42'61' (Маньетти Уго (61') •Дель Кастильо Ромен78' (Фадига Ноа (78') •Ле Дуарон Жереми
Нюбель Александр•Матсима Крислен83' (Якобс Исмаил (83') •Дисаси Аксель•Сарр Маланг•Кайо Энрике•Диатта Крепин•Фофана Юссуф•Матазо Элио•Головин Александр•Бен Сехир Элиссе67' (Эмболо Брель (67') •Бен-Йеддер Виссам 66'67' (Боаду Мирон (67')
19 февраля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Бан пользователя