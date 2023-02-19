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Чемпионат Франции. Лига 1

Мяч Головина помог «Монако» одолеть аутсайдера и выйти на второе место

19 Февраля 2023 • 18:53 Комментировать
Брест
1:2
Монако
окончен

В 24-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Бреста». Фавориты поединка были острее, но до конца первого тайма никак не могли забить. Всё исправил Александр Головин, который в касание поразил цель, после диагонального паса назад от Виссама Бен-Йеддера. Брель Эмболо удвоил перевес гостей, но судья отменил взятие ворот - вне игры. Крислен Матсима прострелил к воротам, и Мирон Боаду после неудачного игры защитника метко пробил - 2:0. В концовке вернулась интрига, после передачи на линию вратарской Жереми ле Дуарон переправил мяч в цель мимо застывшего голкипера - 2:1.

«Монако» вышел на второе место, соперник на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Брест1:2Монако
  39'Головин Александр (0:1)
  73'Боаду Мирон (0:2)
(1:2) Ле Дуарон Жереми86'  
Бизот МаркоЛала КенниЭрей Кристоф 66' (Дари Ашраф ( 66') Брассье ЛилианДюверн Жан-КевинЛис-Мелу ПьеррЭлис Альберт 61' (Арконте Тайрик ( 61') Камара Махди 78' (Дембеле Карамоко ( 78') Белькебла Арис  42' 61' (Маньетти Уго ( 61') Дель Кастильо Ромен 78' (Фадига Ноа ( 78') Ле Дуарон Жереми
Запасные: Локо БрэдлиБласкес ХоакинРеми ЛоикШардонне БренданМунье Стив
Нюбель АлександрМатсима Крислен 83' (Якобс Исмаил ( 83') Дисаси АксельСарр МалангКайо ЭнрикеДиатта КрепинФофана ЮссуфМатазо ЭлиоГоловин АлександрБен Сехир Элиссе 67' (Эмболо Брель ( 67') Бен-Йеддер Виссам  66' 67' (Боаду Мирон ( 67')
Запасные: Камара Мохамед VIIМинамино ТакумиЛукас ЖанДиоп ЭденДидийон ТомасАклиуш МанесОку Иллан
19 февраля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Брест Александр Головин
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