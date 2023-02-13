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Головин и Миранчук — футболисты международного уровня, считает Эдмилсон

13 Февраля 2023 • 16:04 Комментировать
Брест
...
Монако
19.02 17:00

Экс-игрок сборной Бразилии Эдмилсон высказался о российских полузащитниках, выступающих в Европе, Александре Головине и Алексее Миранчуке.

«Головин и Миранчук — игроки международного уровня. Думаю, они еще долго будут востребованы в Европе. Трудно сказать, кто из них лучше на данный момент. Сейчас они оба демонстрируют привлекательную игру», — приводит слова Эдмилсона «РБ Спорт».

По мнению эксперта, их главные качества — это хорошая подготовка и отличная техника.

В текущем сезоне 26-летний хавбек «Монако» Головин принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. На счету Миранчука четыре гола и три ассиста в 18 играх этого сезона за «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Алексей Миранчук Александр Головин Эдмилсон
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