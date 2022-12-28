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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин оформил результативное действие в четырёх матчах Лиги 1 подряд

28 Декабря 2022 • 21:07 Комментировать
Монако
...
Брест
1 1.50 X 4.70 2 5.90
01.01 17:00

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сегодня помог монегаскам победить «Осер» в рамках Лиги 1. Россиянин, напомним, появился на поле во втором тайме и ассистировал на 17-летнего полузащитника Элиссе Бен Сехира. В итоге выезд «Монако» завершился победой красно-белой команды – 3:2.

Ассист Головина стал для него четвёртым результативным действием подряд в матчах Лиги 1. До этого в четырёх играх у Головина два гола и два ассиста. Отметим, что это его рекордная серия в чемпионате Франции.

В текущем сезоне у Головина три гола и четыре голевых паса во всех турнирах за «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Осер Александр Головин
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