Головин оформил результативное действие в четырёх матчах Лиги 1 подряд

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сегодня помог монегаскам победить «Осер» в рамках Лиги 1. Россиянин, напомним, появился на поле во втором тайме и ассистировал на 17-летнего полузащитника Элиссе Бен Сехира. В итоге выезд «Монако» завершился победой красно-белой команды – 3:2.

Ассист Головина стал для него четвёртым результативным действием подряд в матчах Лиги 1. До этого в четырёх играх у Головина два гола и два ассиста. Отметим, что это его рекордная серия в чемпионате Франции.

В текущем сезоне у Головина три гола и четыре голевых паса во всех турнирах за «Монако».