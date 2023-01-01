​Головин забил за «Монако»

В первый день 2023 года «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Бреста». Открыть счёт монегаскам удалось на 54-й минуте. Автором гола стал российский полузащитник Александр Головин, который точно пробил со средней дистанции.

Ранее Александр Головин почувствовал в 23 матчах сезона 2022/2023. В них 26-летний россиянин забил три года и отдал пять результативных передач на партнёров.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Монако» - «Брест» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

«Монако» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1.