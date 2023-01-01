Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин забил за «Монако»

01 Января 2023 • 18:23 Комментировать
Монако
1:0
Брест
окончен

В первый день 2023 года «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Бреста». Открыть счёт монегаскам удалось на 54-й минуте. Автором гола стал российский полузащитник Александр Головин, который точно пробил со средней дистанции.

Ранее Александр Головин почувствовал в 23 матчах сезона 2022/2023. В них 26-летний россиянин забил три года и отдал пять результативных передач на партнёров.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Монако» - «Брест» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

«Монако» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Анже Анже
Лорьян Лорьян
1
2
2.75 3.35 2.70
Видео
Окончен
Монако Монако
Брест Брест
1
0
1.51 4.70 6.00
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Аяччо Аяччо
2
0
2.14 3.20 3.85
Видео
Окончен
Нант Нант
Осер Осер
1
0
2.07 3.10 4.20
Видео
23 мин
Лион Лион
Клермон Клермон
0
0
1.43 5.00 7.00
Видео
01.01.23 в 22:45
Ланс Ланс
ПСЖ ПСЖ
3.90 3.80 1.93
Видео
02.01.23 в 17:00
Страсбург Страсбург
Труа Труа
1.81 3.80 4.40
Видео
02.01.23 в 19:00
Лилль Лилль
Реймс Реймс
1.66 4.00 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Января
19:03 · Франция. Лига 1
«Нант», «Тулуза» и «Лорьян» начали год с побед
18:59 · Франция. Лига 1
Мяч Головина позволил «Монако» обыграть «Брест»
18:38 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» ещё не принял решение по Рамосу
18:23 · Франция. Лига 1
​Головин забил за «Монако»
17:41 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» нацелился на Осимхена
16:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Бадьяшиль переходит в «Челси»
13:23 · Англия. Премьер-лига
Нуньес назвал игрока, который круче Месси и Роналду
12:57 · Испания. Ла Лига
Мбаппе, Месси или Бензема: в Испании назвали лучшего игрока 2022 года
12:47 · Россия. Премьер-лига
Известна сумма трансфера Ловрена в «Лион»
12:39 · Франция. Лига 1
Опубликована потрясающая голевая статистика Мбаппе по итогам года
31 Декабря
17:24 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: Месси — лучший в мире, Нобоа — в РПЛ
16:49 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок контракта Ловрена с «Лионом»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Источник: Ловрен переходит в «Лион» слухи
12:23 · Франция. Лига 1
​«Ланс» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 1 января 2023
Все новости
Рекомендуем