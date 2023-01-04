Нигматуллин: Головин — лидер «Монако», Миранчуку не хватает стабильности в «Торино»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Классно ли начал Миранчук? Классно играет Головин. В «Монако» он является лидером своей команды, показывает достаточно стабильные результаты», — заявил Нигматуллин «Чемпионату».

Эксперт считает, что показывать стабильность Миранчуку мешают частые повреждения, пока не стоит ликовать от его забитых мячей, которые бывают редко. Экс-голкипер заявил, что будет рад за футболиста, когда он станет стабильно играть.

Миранчук забил за «Торино» в первом матче после зимней паузы, а Головин не уходил с поля без голевого действия уже на протяжении пяти матчей подряд.