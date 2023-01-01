Мяч Головина позволил «Монако» обыграть «Брест»

Первый матч нового года во Франции, в котором играли «Монако» и «Брест» получился богатым на опасные моменты, правда, голевых ударов было не так много. Мохамед Камара едва не вывел хозяев вперед в дебюте, но издали зарядил в штангу. Тут же Александр Головин начал пристрелку и пробил рядом с каркасом. А вот на 57-й минуте хавбек сыграл шикарно, убрал защитника и из-за пределов штрафной поразил левую девятку.
Четвертый мяч Головина в сезоне принес «Монако» победу и выход на четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Головин Александр54'
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон70' (Агилар Рубен (70') •Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике88' (Сарр Маланг (88') •Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Диатта Крепин70' (Желсон Мартиньш (70') •Бен Сехир Элиссе 40'79' (Боаду Мирон (79') •Головин Александр 78'79' (Якобс Исмаил (79') •Эмболо Брель
Бизот Марко•Фадига Ноа• 25'Шардонне Брендан•Эрей Кристоф•Уронен Йере80' (Дюверн Жан-Кевин (80') •Маньетти Уго80' (Белькебла Арис (80') •Лис-Мелу Пьерр• 77'Камара Махди70' (Перейра-Лаже Матиаш (70') • 76'Дель Кастильо Ромен12' (Ле Дуарон Жереми (12') •Слимани Ислам 70'70' (Мунье Стив (70') •Онора Франк
01 января. Стадион "Луи II".
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