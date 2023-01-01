Мяч Головина позволил «Монако» обыграть «Брест»

Первый матч нового года во Франции, в котором играли «Монако» и «Брест» получился богатым на опасные моменты, правда, голевых ударов было не так много. Мохамед Камара едва не вывел хозяев вперед в дебюте, но издали зарядил в штангу. Тут же Александр Головин начал пристрелку и пробил рядом с каркасом. А вот на 57-й минуте хавбек сыграл шикарно, убрал защитника и из-за пределов штрафной поразил левую девятку.

Четвертый мяч Головина в сезоне принес «Монако» победу и выход на четвертое место.