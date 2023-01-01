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Чемпионат Франции. Лига 1

Мяч Головина позволил «Монако» обыграть «Брест»

01 Января 2023 • 18:59 Комментировать
Монако
1:0
Брест
окончен

Первый матч нового года во Франции, в котором играли «Монако» и «Брест» получился богатым на опасные моменты, правда, голевых ударов было не так много. Мохамед Камара едва не вывел хозяев вперед в дебюте, но издали зарядил в штангу. Тут же Александр Головин начал пристрелку и пробил рядом с каркасом. А вот на 57-й минуте хавбек сыграл шикарно, убрал защитника и из-за пределов штрафной поразил левую девятку.

Четвертый мяч Головина в сезоне принес «Монако» победу и выход на четвертое место.

Протокол игры  
Монако1:0Брест
(1:0) Головин Александр54'  
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон 70' (Агилар Рубен ( 70') Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо Энрике 88' (Сарр Маланг ( 88') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIДиатта Крепин 70' (Желсон Мартиньш ( 70') Бен Сехир Элиссе  40' 79' (Боаду Мирон ( 79') Головин Александр  78' 79' (Якобс Исмаил ( 79') Эмболо Брель
Запасные: Минамино ТакумиМатазо ЭлиоДидийон ТомасБен-Йеддер Виссам
Бизот МаркоФадига Ноа  25'Шардонне БренданЭрей КристофУронен Йере 80' (Дюверн Жан-Кевин ( 80') Маньетти Уго 80' (Белькебла Арис ( 80') Лис-Мелу Пьерр  77'Камара Махди 70' (Перейра-Лаже Матиаш ( 70'  76') Дель Кастильо Ромен 12' (Ле Дуарон Жереми ( 12') Слимани Ислам  70' 70' (Мунье Стив ( 70') Онора Франк
Запасные: Брассье ЛилианБласкес ХоакинАрконте ТайрикДембеле Карамоко
01 января. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Брест Александр Головин
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