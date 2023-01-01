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Чемпионат Франции. Лига 1

Анатолий Воробьёв: «У Головина отличные перспективы»

01 Января 2023 • 22:17 Комментировать
Монако
1:0
Брест
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Бывший генсек РФС Анатолий Воробьев отреагировал на успехи Александра Головина в чемпионате Франции. Сегодня российский футболист забил единственный гол «Монако» в матче против «Бреста», принеся своей команде победу. Это уже пятый матч кряду, в котором Головину удается отличиться результативным действием. Воробьев считает, что у Головина огромный потенциал в чемпионате.

- Александр вышел на какое‑то плато, на котором надо закрепиться, а дальше штурмовать более высокие горы. У каждого свои Эвересты или Килиманджаро. Думаю, у него отличные перспективы, - заявил чиновник в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Анатолий Воробьёв Александр Головин
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