17-летний Бен Сехир отметился дублем за «Монако» в своём дебютном матче за клуб

17-летний полузащитник «Монако» Элиссе Бен Сехир стал автором дубля в своём дебютном матче за монегасков, делятся знатоки статистики из Opta.

Ранее забить два мяча за «Монако» в более молодом возрасте удавалось только легендарному французскому форварду Тьерри Анри – это случилось, когда Анри было 17 лет и 255 дней. Бен Сехиру на данный момент 17 лет и 315 дней, он оказался чуть старше.

Следующий матч в чемпионате Франции монегаски сыграют 1 января, соперник – «Брест». После победы «Монако» занимает пятую строчку турнирной таблицы Лиги 1 с 30 набранными очками после 16 встреч.

Добавим, что в этом матче результативным пасом на Бен Сехира отметился россиянин Александр Головин.