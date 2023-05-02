Аутсайдер Ла Лиги «Эльче» официально покинул Примеру. Сегодня вечером клуб уступил «Альмерии», 1:2 и потерял шансы на сохранение места в элитном испанском дивизионе на следующий сезон.

На данный момент у «Эльче» 16 баллов, а у «Валенсии», идущей на спасительном 17-м месте 33. В оставшихся пяти матчах аутсайдер никак не сможет набрать более 15 очков.

«Эльче» провёл в Ла Лиге три последних сезона. По итогам прошлого сезона этот клуб занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. В сезоне-2020/21 команда заняла 17-е место в турнирной таблице и также избежала вылета.