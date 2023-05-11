Президент «Атлетико» Сересо: «Я не знаю, что произойдёт с Фелишем летом»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо пока не знает, где будет выступать нападающий Жоау Фелиш в следующем сезоне. Напомним, вторую половину этой кампании португалец проводит на правах аренды в составе лондонского «Челси».

«Я не знаю, что произойдёт с Фелишем летом. В данный момент он выступает за «Челси». Он может остаться там ещё на один сезон, но мы не беспокоимся по поводу всей ситуации», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

Фелиш забил три гола за «Челси» в Английской премьер-лиге с момента своего перехода в январе. За полугодичную аренду лондонский клуб заплатил «Атлетико» 11 миллионов евро.