Симеоне готов остаться в «Атлетико» при одном условии

Мадридский «Атлетико» вероятно продлит трудовой договор с главным тренером команды Диего Симеоне.

Как стало известно As, после окончания текущего сезона руководство мадридцев проведет встречу с 53-летним специалистом, на которой планируется обсудить будущее аргентинца. По сведениям источника, Симеоне готов продолжать руководить «Атлетико», если боссы гарантируют ему качественное усиление состава в предстоящее трансферное окно.

Симеоне возглавляет «матрасников» с 2011 года. Действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до июня 2024 года.

После 33 игр «Атлетико» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от идущего на второй строчке «Реала» на два балла. Однако у команды Симеоне есть игра в запасе.