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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне готов остаться в «Атлетико» при одном условии

14 Мая 2023 • 14:39 Комментировать
Эльче
...
Атлетико М
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Через 2 ч. 14 мин.

Мадридский «Атлетико» вероятно продлит трудовой договор с главным тренером команды Диего Симеоне. 

Как стало известно As, после окончания текущего сезона руководство мадридцев проведет встречу с 53-летним специалистом, на которой планируется обсудить будущее аргентинца. По сведениям источника, Симеоне готов продолжать руководить «Атлетико», если боссы гарантируют ему качественное усиление состава в предстоящее трансферное окно.

Симеоне возглавляет «матрасников» с 2011 года. Действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до июня 2024 года.

После 33 игр «Атлетико» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от идущего на второй строчке «Реала» на два балла. Однако у команды Симеоне есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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ЭЛЬЧЕ АТЛЕТИКО М
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