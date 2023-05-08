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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне высказался о своём будущем

08 Мая 2023 • 18:11 Комментировать
Эльче
...
Атлетико М
14.05 17:15

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу своего будущего.

Напомним, что Симеоне занял должность рулевого «Атлетико» ещё в конце 2011 года. Действующий контракт 53-летнего аргентинского специалиста рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

«У меня ещё год по контракту с «Атлетико». Посмотрим, что будет. Всегда есть стимулы, потому что в таком клубе появляются новые игроки, меняется система и многое другое», - слова Симеоне приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что на текущий момент «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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ЭЛЬЧЕ АТЛЕТИКО М
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