Симеоне высказался о своём будущем

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу своего будущего.

Напомним, что Симеоне занял должность рулевого «Атлетико» ещё в конце 2011 года. Действующий контракт 53-летнего аргентинского специалиста рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

«У меня ещё год по контракту с «Атлетико». Посмотрим, что будет. Всегда есть стимулы, потому что в таком клубе появляются новые игроки, меняется система и многое другое», - слова Симеоне приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что на текущий момент «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.