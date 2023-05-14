«Атлетико» неожиданно проиграл вылетевшему «Эльче»

В 34-м туре Ла Лиги «Атлетико» ожидал, казалось, самый простой соперник, вылетевший в Сегунду «Эльче». Но аутсайдеры дали бой одному из лидеров и ни в чем не уступили. Голкипер мадридцев Иво Грбич потерял свои ворота в одном из моментов, и Фидель забил победный гол. Что касается других моментов, то столичная команда только дважды была близка к успеху, но Альваро Мората сегодня не использовал шансы. У соперника Пере Милья головой в падении не попал в створ. Лукас Бое принял мяч на грудь и бил в дальний угол - промах.

«Эльче» остается на самом дне таблицы, а вот соперник не смог опередить «Реал» и идет третьим.