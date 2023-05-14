«Атлетико» неожиданно проиграл вылетевшему «Эльче»

В 34-м туре Ла Лиги «Атлетико» ожидал, казалось, самый простой соперник, вылетевший в Сегунду «Эльче». Но аутсайдеры дали бой одному из лидеров и ни в чем не уступили. Голкипер мадридцев Иво Грбич потерял свои ворота в одном из моментов, и Фидель забил победный гол. Что касается других моментов, то столичная команда только дважды была близка к успеху, но Альваро Мората сегодня не использовал шансы. У соперника Пере Милья головой в падении не попал в створ. Лукас Бое принял мяч на грудь и бил в дальний угол - промах.
«Эльче» остается на самом дне таблицы, а вот соперник не смог опередить «Реал» и идет третьим.
Протокол игры
|(1:0) Фидель Чавес41'
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон•Бигас Педро84' (Магальян Лисандро (84') •Клерк Карлос•Моренте Тете•Бланко Лаутаро 36'67' (Милья Пере (67') •Нванкво Джон•Гумбау Херард•Фидель Чавес 30'84' (Гутьеррес Хосе (84') •Нтекья Ранди67' (Фернандес Хосан (67') •Бое Лукас90' (Понсе Эсекель (90')
Грбич Иво•Витсель Аксель•Хименес Хосе•Эрмосо Марио61' (Регилон Серхио (61') •Молина Науэль•Де Пауль Родриго61' (Ривас Пабло Барриос (61') •Коке Хорхе82' (Мартин Карлос (82') •Лемар Тома54' (Корреа Анхель (54') •Карраско Янник•Мората Альваро•Гризманн Антуан
14 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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