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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» неожиданно проиграл вылетевшему «Эльче»

14 Мая 2023 • 19:20 Комментировать (2)
Эльче
1:0
Атлетико М
окончен

В 34-м туре Ла Лиги «Атлетико» ожидал, казалось, самый простой соперник, вылетевший в Сегунду «Эльче». Но аутсайдеры дали бой одному из лидеров и ни в чем не уступили. Голкипер мадридцев Иво Грбич потерял свои ворота в одном из моментов, и Фидель забил победный гол. Что касается других моментов, то столичная команда только дважды была близка к успеху, но Альваро Мората сегодня не использовал шансы. У соперника Пере Милья головой в падении не попал в створ. Лукас Бое принял мяч на грудь и бил в дальний угол - промах.

«Эльче» остается на самом дне таблицы, а вот соперник не смог опередить «Реал» и идет третьим.

Протокол игры  
Эльче1:0Атлетико М
(1:0) Фидель Чавес41'  
Бадия ЭдгарПаласиос ЭлибельтонБигас Педро 84' (Магальян Лисандро ( 84') Клерк КарлосМоренте ТетеБланко Лаутаро  36' 67' (Милья Пере ( 67') Нванкво ДжонГумбау ХерардФидель Чавес  30' 84' (Гутьеррес Хосе ( 84') Нтекья Ранди 67' (Фернандес Хосан ( 67') Бое Лукас 90' (Понсе Эсекель ( 90')
Запасные: Шейх ПапРоко ЭнсоВернер АксельДиего Гонсалес VIIКольядо АлексВерду ГонсалоФернандес Николас
Грбич ИвоВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо Марио 61' (Регилон Серхио ( 61') Молина НауэльДе Пауль Родриго 61' (Ривас Пабло Барриос ( 61') Коке Хорхе 82' (Мартин Карлос ( 82') Лемар Тома 54' (Корреа Анхель ( 54') Карраско ЯнникМората АльвароГризманн Антуан
Запасные: Костис ИлиасДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейНьигес СаульГомис Антонио
14 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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Vova52
14 Мая 2023 в 20:32
идиоты упустили единственный шанс финишировать вторым.....
Vova52
14 Мая 2023 в 20:32
идиоты упустили единственный шанс финишировать вторым.....
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