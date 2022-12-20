«Севилья» в ближайшие часы объявит о расторжении контракта с Иско

Пребывание бывшего полузащитника мадридского «Реала» Иско в составе «Севильи» оказалось совсем недолгим. По информации от Marca, в ближайшие часы андалузский клуб официально объявит о расторжении контракта с испанским хавбеком.

Напомним, что этим летом у Иско закончился контракт с мадридским «Реалом», после чего футболист присоединился к «Севилье» на правах свободного агента. Мало того, что в клубе недовольны выступлениями полузащитника с двумя ассистами в двенадцати матчах чемпионата Испании, хавбек вдобавок умудрился рассориться со спортивным директором Мончи.

Конфликт дошёл до такого состояния, что Иско наверняка покинет «Севилью» всего спустя 5 месяцев после перехода. Ранее к испанцу приписывали интерес со стороны «Вулверхэмптона», который возглавляет недавно уволенный тренер андалузцев Хулен Лопетеги.