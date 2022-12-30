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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» осталась в зоне вылета после ничьей с «Сельтой»

30 Декабря 2022 • 23:10 Комментировать
Сельта
1:1
Севилья
окончен

В предпоследний день уходящего года в чемпионате Испании встретились ведущие борьбу за выживание «Сельта» и «Севилья». Противостояние получилось абсолютно равным. Первый тайм остался за командой из Виго, Габриэль Вейга здорово перебросил голкипера ударом с подсечкой. Сразу после перерыва противник отыгрался, после подачи от Хоана Хордана метко пробил головой Кике Салас - 1:1.

«Севилья» остается в зоне вылета, у ее соперника на одно очко больше.

Протокол игры  
Сельта1:1Севилья
(1:0) Вейга Габриэль33'  
  54'Салас Кике (1:1)
Марчесин АгустинМингеса Оскар 84' (Pablo Duran ( 84') Айду ДжозефНуньес УнайМальо Уго 84' (Васкес Кевин ( 84') Галан ХавиВейга Габриэль 72' (Оскар Родригес ( 72') Пейнадо Франсиско  15'Серви Франко 65' (Де ла Торре Лука ( 65') Аспас ЯгоЛарсен Йорген 65' (Перес Карлес ( 65'  79')
Запасные: Пасьенса ГонсалоМедрано ФернандоСолари АугустоТапия РенатоСведберг ВиллиотВильяр ИванДомингес Карлос
Буну ЯссинКармона Хосе Анхель  9'  86'Гудель НеманьяСалас КикеНавас ХесусХордан Хоан  30'Фернандо РежесАкунья МаркосТоррес Оливер 90' (Pedro Ortiz2 ( 90') Эн-Несири Юссеф 46' (Ламела Эрик ( 46'  89') Мир Рафа 67' (Сусо Хесус ( 67')
Запасные: Дмитрович МаркоКинтана НачоФлорес АльбертоЯнузай АднанАльварес Карлос
30 декабря. Стадион "Балаидос".

 

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Сельта Севилья
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