«Севилья» осталась в зоне вылета после ничьей с «Сельтой»

В предпоследний день уходящего года в чемпионате Испании встретились ведущие борьбу за выживание «Сельта» и «Севилья». Противостояние получилось абсолютно равным. Первый тайм остался за командой из Виго, Габриэль Вейга здорово перебросил голкипера ударом с подсечкой. Сразу после перерыва противник отыгрался, после подачи от Хоана Хордана метко пробил головой Кике Салас - 1:1.

«Севилья» остается в зоне вылета, у ее соперника на одно очко больше.