«Севилья» осталась в зоне вылета после ничьей с «Сельтой»

В предпоследний день уходящего года в чемпионате Испании встретились ведущие борьбу за выживание «Сельта» и «Севилья». Противостояние получилось абсолютно равным. Первый тайм остался за командой из Виго, Габриэль Вейга здорово перебросил голкипера ударом с подсечкой. Сразу после перерыва противник отыгрался, после подачи от Хоана Хордана метко пробил головой Кике Салас - 1:1.
«Севилья» остается в зоне вылета, у ее соперника на одно очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Вейга Габриэль33'
|54'Салас Кике (1:1)
Марчесин Агустин•Мингеса Оскар84' (Pablo Duran (84') •Айду Джозеф•Нуньес Унай•Мальо Уго84' (Васкес Кевин (84') •Галан Хави•Вейга Габриэль72' (Оскар Родригес (72') •Пейнадо Франсиско• 15'Серви Франко65' (Де ла Торре Лука (65') •Аспас Яго•Ларсен Йорген65' (Перес Карлес (65') 79'
Буну Яссин•Кармона Хосе Анхель 9'• 86'Гудель Неманья•Салас Кике•Навас Хесус•Хордан Хоан• 30'Фернандо Режес•Акунья Маркос•Торрес Оливер90' (Pedro Ortiz2 (90') •Эн-Несири Юссеф46' (Ламела Эрик (46') • 89'Мир Рафа67' (Сусо Хесус (67')
30 декабря. Стадион "Балаидос".
Бан пользователя