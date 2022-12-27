​Чемпион мира Акунья вернулся из отпуска раньше, чтобы помочь «Севилье»

Защитник «Севильи» Маркос Акунья перед чемпионатом мира сталкивался с критикой. Некоторые фанаты подозревали, что футболист бережёт себя к мундиалю. Теперь Акунья хорошо продемонстрировал свою приверженность клубу. Как сообщает Deportes Sevilla, аргентинец вернулся из отпуска раньше, чтобы помочь команде на фоне кадровых проблем.

Отмечается, что Маркос Акунья будет готов сыграть уже в матче чемпионата Испании против «Сельты», который запланирован на 30 декабря.

На текущий момент «Севилья» занимает лишь 18-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Напомним, что Маркос Акунья стал чемпионом мира со сборной Аргентины.