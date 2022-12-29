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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алехандро Гомес хочет покинуть «Севилью» в январе

29 Декабря 2022 • 13:28 Комментировать
Сельта
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Севилья
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30.12 21:15

Аргентинский полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес в скором времени намерен покинуть команду. По информации от журналиста Николо Скиры, футболист хотел бы вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Аталанту».

За «Севилью» футболист выступает с 2021 года, но с тех пор у аргентинца так и не получилось освоиться в клубе и стать для андалузцев таким же важным игроком, коим был в «Аталанте».

В нынешнем сезоне на счету Гомеса всего одна результативная передача в чемпионате Испании. «Севилью» сейчас возглавляет соотечественник Алехандро в лице Хорхе Сампаоли, который недавно сменил на своём посту Хулена Лопетеги.

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СЕЛЬТА СЕВИЛЬЯ
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