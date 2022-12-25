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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой: «Аспас более значимый для «Сельты» игрок, чем я»

25 Декабря 2022 • 15:19 Комментировать
Сельта
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Севилья
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30.12 21:15

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сравнил себя с многолетним лидером команды из Виго Яго Аспасом.

По мнению Мостового, 35-летний испанец более значим для «Сельты», чем он.

«Если говорить уже о пройденном этапе, то я бы поставил Яго выше себя – на первое место. Всё же он больше лет провёл в «Сельте» и продолжает там играть. Если брать статистику, то Аспас превзошёл меня», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Мостовой выступал за «Сельту» в период с 1996 по 2004 год. В общей сложности в составе испанского клуба россиянин провёл 276 матчей, забив 70 голов и отдав 22 результативные передачи. В 2000 году хавбек помог команде из Виго выиграть Кубок Интертото.

В нынешнем сезоне нападающий Аспас провёл за «Сельту» 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Александр Мостовой Яго Аспас
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