Мостовой: «Аспас более значимый для «Сельты» игрок, чем я»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сравнил себя с многолетним лидером команды из Виго Яго Аспасом.

По мнению Мостового, 35-летний испанец более значим для «Сельты», чем он.

«Если говорить уже о пройденном этапе, то я бы поставил Яго выше себя – на первое место. Всё же он больше лет провёл в «Сельте» и продолжает там играть. Если брать статистику, то Аспас превзошёл меня», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Мостовой выступал за «Сельту» в период с 1996 по 2004 год. В общей сложности в составе испанского клуба россиянин провёл 276 матчей, забив 70 голов и отдав 22 результативные передачи. В 2000 году хавбек помог команде из Виго выиграть Кубок Интертото.

В нынешнем сезоне нападающий Аспас провёл за «Сельту» 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.