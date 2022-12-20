Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Италии. Серия А

Луис Альберто может заменить Иско в «Севильи»

20 Декабря 2022 • 16:36 Комментировать
Сельта
...
Севилья
1 2.35 X 3.30 2 3.10
30.12 21:15

Испанская «Севилья» быстро нашла замену полузащитнику Иско, который в ближайшее время официально должен быть объявлен свободным агентом. По информации от журналиста Николо Скиры, уход экс-хавбека мадридского «Реала» может поспособствовать переходу Луиса Альберто из римского «Лацио», который ранее уже выступал за «Севилью».

Напомним, полузащитник «бьянкочелести» мог вернуться на «Рамон Санчес Писхуан» ещё этим летом, но тогда трансфер так и не состоялся. Ранее ходили слухи, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был бы не прочь избавиться от Альберто в зимнее трансферное окно.

На счету Луиса три гола и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Севилья Луис Альберто Иско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
17:23 · Италия. Серия А
Зидан может возглавить «Ювентус»
17:08 · Италия. Серия А
«Интер» добился серьёзного прогресса в переговорах с Дармианом по новому контракту
17:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на защитника «Сассуоло»
16:36 · Италия. Серия А
Луис Альберто может заменить Иско в «Севильи»
16:26 · Италия. Серия Б
«Кальяри» хочет назначить Раньери на пост главного тренера
16:18 · Англия. Премьер-лига
Если Шкриньяр не продлит контракт с «Интером», словака попытаются пригласить 6 клубов из АПЛ
15:52 · Англия. Премьер-лига
​Холанн восхищается Ибрагимовичем
15:52 · Италия. Серия А
Осимхен – о чемпионской гонке в Серии А: «Никто не думает, что 8 очков отрыва дают нам гарантию»
15:47 · Италия. Серия А
Осимхен: «Даже не думаю об уходе из «Наполи», это один из лучших клубов Европы»
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Интер» предложил Бастони новый контракт, игрок взял время на раздумья на фоне интереса «Манчестер Сити»
15:05 · Италия. Серия А
Шкриньяр должен дать ответ «Интеру» по новому контракту до Рождества
14:48 · Италия. Серия А
«Интер» оптимистичен насчёт сделки по трансферу Скальвини
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не ведёт переговоры по возможному трансферу Дзаньоло
12:25 · Италия. Серия А
Осимхен: «Мой любимый гол? Тот, который позволит «Наполи» выиграть скудетто»
11:30 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» Аузилио: «Госенс не продаётся»
Все новости
Рекомендуем