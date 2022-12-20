Луис Альберто может заменить Иско в «Севильи»

Испанская «Севилья» быстро нашла замену полузащитнику Иско, который в ближайшее время официально должен быть объявлен свободным агентом. По информации от журналиста Николо Скиры, уход экс-хавбека мадридского «Реала» может поспособствовать переходу Луиса Альберто из римского «Лацио», который ранее уже выступал за «Севилью».

Напомним, полузащитник «бьянкочелести» мог вернуться на «Рамон Санчес Писхуан» ещё этим летом, но тогда трансфер так и не состоялся. Ранее ходили слухи, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был бы не прочь избавиться от Альберто в зимнее трансферное окно.

На счету Луиса три гола и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Серии А.