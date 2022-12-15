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Футболист сборной Аргентины может продолжить карьеру в МЛС или Саудовской Аравии слухи

15 Декабря 2022 • 20:21 Комментировать
Сельта
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Севилья
1 2.40 X 3.30 2 3.05
30.12 21:15

Вингер сборной Аргентины и испанской «Севильи» Алехандро Гомес с высокой вероятностью сменит клуб в скором времени.

34-летний футболист проводит не самый удачный сезон в «Севилье», а по ходу чемпионата мира в Катаре также потерял место в стартовом составе национальной команды. По информации Relevo, интерес к Гомесу проявляют представители МЛС, также у экс-звезды «Аталанты» есть варианты с переходом в коллектив из Саудовской Аравии и возвращением на родину, однако последний расклад считается наименее вероятным.

В нынешнем сезоне Алехандро Гомес отыграл 19 матчей за «Севилью», отметившись двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сборная Аргентины Алехандро Гомес Трансферы футбола - зима 2023
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СЕЛЬТА СЕВИЛЬЯ
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