Абаскаль — о возможном назначении в «Севилью»: Я никогда не работал в Испании, но это было бы интересно

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможном назначении в «Севилью». Стоит отметить, что 33-летний специалист работал аналитиком в «Севилье» и тренировал детскую команду испанского клуба.

«Я не думаю об этом, потому что каждый шаг, который я делал в своей карьере, я никогда не планировал, чтобы не разочаровываться. Если он должен прибыть, он прибудет», — приводит слова Абаскаля Relevo.

Специалист заявил, что в «Спартаке» он чувствует себя частью большого проекта, его поддерживает клуб, поэтому он развивается вместе с футболистами. Тренер считает, что время все покажет, но ему было бы интересно поработать в Испании.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.