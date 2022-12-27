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Абаскаль — о возможном назначении в «Севилью»: Я никогда не работал в Испании, но это было бы интересно

27 Декабря 2022 • 18:49 Комментировать
Сельта
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Севилья
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30.12 21:15

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможном назначении в «Севилью». Стоит отметить, что 33-летний специалист работал аналитиком в «Севилье» и тренировал детскую команду испанского клуба.

«Я не думаю об этом, потому что каждый шаг, который я делал в своей карьере, я никогда не планировал, чтобы не разочаровываться. Если он должен прибыть, он прибудет», — приводит слова Абаскаля Relevo.

Специалист заявил, что в «Спартаке» он чувствует себя частью большого проекта, его поддерживает клуб, поэтому он развивается вместе с футболистами. Тренер считает, что время все покажет, но ему было бы интересно поработать в Испании.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Севилья Гильермо Абаскаль
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СЕЛЬТА СЕВИЛЬЯ
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