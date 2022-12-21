«Севилья» официально объявила о расторжении контракта с 30-летним полузащитником Иско.

Напомним, Иско перешёл в «Севилью» минувшим летом из мадридского «Реала». За команду из Андалусии испанец успел провести в общей сложности 19 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в английском «Вулверхэмптоне», который возглавляет хорошо знакомый футболисту тренер Хулен Лопетеги.

Отметим, что после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья» находится на 18-м месте, имея в своём активе 11 набранных очков.