У Анчелотти спросили о возможных трансферах «Реала» в январе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста по поводу возможных трансферов в январе.

«Я не очень люблю подписания игроков в январе. У нас есть футболисты, которые недовольны своим положением – вот об этом мы можем подумать. Но мы не собираемся никого подписывать. У нас достаточно игроков, чтобы конкурировать до конца сезона», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Goal.com.

В первый день зимы «Реал» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Не пропустите текстовую трансляцию поединка, которая стартует в 23:00 по московскому времени.