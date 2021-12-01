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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Анчелотти спросили о возможных трансферах «Реала» в январе

01 Декабря 2021 • 10:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.45 4.60 6.80
Через 9 ч. 43 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста по поводу возможных трансферов в январе.

«Я не очень люблю подписания игроков в январе. У нас есть футболисты, которые недовольны своим положением – вот об этом мы можем подумать. Но мы не собираемся никого подписывать. У нас достаточно игроков, чтобы конкурировать до конца сезона», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Goal.com.

В первый день зимы «Реал» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Не пропустите текстовую трансляцию поединка, которая стартует в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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