Алаба избежал серьёзного рецидива травмы – он готов сыграть с «Атлетиком»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил повреждение в поединке Лиги чемпионов против «Шерифа». Тогда австриец отделался лишь небольшим растяжением связки колена, но продолжил работу в основной группе команды и даже отыграл все 90 минут против «Севильи».

Однако, по ходу того матча у игрока случился рецидив, но и в этот раз Алаба отказался предоставлять себе отдых. Он попал в заявку «сливочных» на игру с «Атлетиком» в Ла Лиге и выразил готовность снова выйти в стартовом составе, так как больше не чувствует дискомфорта, уверяет Mundo Deportivo.

К слову, данная травма стала для футболиста уже хронической – Алаба регулярно испытывает проблемы с правым коленом по ходу сезона, это началось еще со времен выступлений за «Баварию».