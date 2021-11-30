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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба избежал серьёзного рецидива травмы – он готов сыграть с «Атлетиком»

30 Ноября 2021 • 23:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.45 4.60 6.80
Через 22 ч. 42 мин.

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил повреждение в поединке Лиги чемпионов против «Шерифа». Тогда австриец отделался лишь небольшим растяжением связки колена, но продолжил работу в основной группе команды и даже отыграл все 90 минут против «Севильи».

Однако, по ходу того матча у игрока случился рецидив, но и в этот раз Алаба отказался предоставлять себе отдых. Он попал в заявку «сливочных» на игру с «Атлетиком» в Ла Лиге и выразил готовность снова выйти в стартовом составе, так как больше не чувствует дискомфорта, уверяет Mundo Deportivo.

К слову, данная травма стала для футболиста уже хронической – Алаба регулярно испытывает проблемы с правым коленом по ходу сезона, это началось еще со времен выступлений за «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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