«Реал» – «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В матче чемпионата Испании «Реал» в Мадриде принимает «Атлетик» из Бильбао.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны Вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б
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Протокол игры
|Реал Мадрид
|1:0
|Атлетик Б
|(1:0) Бензема Карим 40'
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан • Модрич Лука • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Асенсио Марко • Бензема Карим • Винисиус Жуниор
Запасные: Карвахаль Даниэль • Вальверде Федерико • Начо Фернандес • Родриго • Йович Лука • Диас Мариано • Азар Эден • Марсело Виера • Лунин Андрей • Камавинга Эдуардо • Иско Аларкон • Вальехо Хесус
Унай Симон • Лекуе Иньиго • 43'Нуньес Унай • Йерай Альварес • Баленсиага Микель • Саррага Ойер • 31'Гарсия Дани • Венседор Унай • Муньяин Икер • Гарсия Рауль • Уильямс Иньяки
Запасные: Петхарроман Алекс • Морсильо Хон • Серрано Нико • Агиррезабала Жульен • Беренгер Алекс • Сансет Ойян • Паредес Айтор • Весга Микель • Уильямс Нико • Капа Андер • Де Маркос Оскар
01 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).