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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» – «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

01 Декабря 2021 • 22:30 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Атлетик Б
1.60 4.05 5.80
перерыв

В матче чемпионата Испании «Реал» в Мадриде принимает «Атлетик» из Бильбао.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны Вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б

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Протокол игры  
Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б
(1:0) Бензема Карим 40'  
Куртуа Тибо Васкес Лукас Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан Модрич Лука Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко Бензема Карим Винисиус Жуниор
Запасные: Карвахаль Даниэль Вальверде Федерико Начо Фернандес Родриго Йович Лука Диас Мариано Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Камавинга Эдуардо Иско Аларкон Вальехо Хесус
Унай Симон Лекуе Иньиго   43' Нуньес Унай Йерай Альварес Баленсиага Микель Саррага Ойер   31' Гарсия Дани Венседор Унай Муньяин Икер Гарсия Рауль Уильямс Иньяки
Запасные: Петхарроман Алекс Морсильо Хон Серрано Нико Агиррезабала Жульен Беренгер Алекс Сансет Ойян Паредес Айтор Весга Микель Уильямс Нико Капа Андер Де Маркос Оскар
01 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Текстовая трансляция  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао
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