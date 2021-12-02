Плюс 7: «Реал» ушёл в отрыв, обыграв «Атлетик»

В перенесённом матче в среду встретились «Реал» и «Атлетик». Давно не побеждающие баски традиционно являются непростым соперником для всех, но сегодня огорчить «королевский клуб» они не смогли, несмотря на то, что создавали опасные моменты не хуже лидера. На 40-й минуте мадридцы все же добились своего, в затяжной атаке Карим Бензема добил мяч в сетку.

«Реал» оторвался от конкурентов уже на 7 очков.