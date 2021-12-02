Плюс 7: «Реал» ушёл в отрыв, обыграв «Атлетик»

В перенесённом матче в среду встретились «Реал» и «Атлетик». Давно не побеждающие баски традиционно являются непростым соперником для всех, но сегодня огорчить «королевский клуб» они не смогли, несмотря на то, что создавали опасные моменты не хуже лидера. На 40-й минуте мадридцы все же добились своего, в затяжной атаке Карим Бензема добил мяч в сетку.
«Реал» оторвался от конкурентов уже на 7 очков.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|1:0
|Атлетик Б
|(1:0) Бензема Карим 40'
Куртуа Тибо • Васкес Лукас 80' ( Камавинга Эдуардо ( 80') • Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан • Модрич Лука 68' 70' ( Вальверде Федерико ( 70') • Каземиро Карлос • 78'Кроос Тони 80' ( Начо Фернандес ( 80') • Асенсио Марко 64' ( Родриго ( 64') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор
Запасные: Карвахаль Даниэль • Йович Лука • Диас Мариано • Азар Эден • Марсело Виера • Лунин Андрей • Иско Аларкон • Вальехо Хесус
Унай Симон • Лекуе Иньиго 43' 46' ( Де Маркос Оскар ( 46') • Нуньес Унай • Йерай Альварес • Баленсиага Микель • Саррага Ойер • 31'Гарсия Дани 82' ( Весга Микель ( 82') • Венседор Унай 63' ( Уильямс Нико ( 63') • Муньяин Икер 70' ( Сансет Ойян ( 70') • Гарсия Рауль 70' ( Беренгер Алекс ( 70') • Уильямс Иньяки 78'
Запасные: Петхарроман Алекс • Морсильо Хон • Серрано Нико • Агиррезабала Жульен • Паредес Айтор • Капа Андер
01 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).