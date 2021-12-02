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Чемпионат Испании. Ла Лига

Плюс 7: «Реал» ушёл в отрыв, обыграв «Атлетик»

02 Декабря 2021 • 00:55 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Атлетик Б
окончен

В перенесённом матче в среду встретились «Реал» и «Атлетик». Давно не побеждающие баски традиционно являются непростым соперником для всех, но сегодня огорчить «королевский клуб» они не смогли, несмотря на то, что создавали опасные моменты не хуже лидера. На 40-й минуте мадридцы все же добились своего, в затяжной атаке Карим Бензема добил мяч в сетку.

«Реал» оторвался от конкурентов уже на 7 очков.

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б
(1:0) Бензема Карим 40'    
Куртуа Тибо Васкес Лукас   80' (Камавинга Эдуардо (   80') Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан Модрич Лука   68'   70' (Вальверде Федерико (   70') Каземиро Карлос   78' Кроос Тони   80' (Начо Фернандес (   80') Асенсио Марко   64' (Родриго (   64') Бензема Карим Винисиус Жуниор
Запасные: Карвахаль Даниэль Йович Лука Диас Мариано Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Иско Аларкон Вальехо Хесус
Унай Симон Лекуе Иньиго   43'   46' (Де Маркос Оскар (   46') Нуньес Унай Йерай Альварес Баленсиага Микель Саррага Ойер   31' Гарсия Дани   82' (Весга Микель (   82') Венседор Унай   63' (Уильямс Нико (   63') Муньяин Икер   70' (Сансет Ойян (   70') Гарсия Рауль   70' (Беренгер Алекс (   70') Уильямс Иньяки   78'
Запасные: Петхарроман Алекс Морсильо Хон Серрано Нико Агиррезабала Жульен Паредес Айтор Капа Андер
01 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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окончен Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б
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