​«Золотой мяч»: Анчелотти рассказал, за кого голосовал бы

В понедельник Лионель Месси завоевал седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Вопрос по поводу награды аргентинца на предматчевой пресс-конференции получил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Я тренирую «Реал», так что в этом вопросе у меня есть конфликт. Если бы я расставлял игроков по местам, то первым бы был Карим Бензема, вторым – Винисиус Жуниор, третьим – Тибо Куртуа, четвёртым – Каземиро, пятым – Тони Кроос, шестым – Эдуардо Камавинга… это моё личное мнение. Больше нечего говорить», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит испанский Sport.

В среду, 1 декабря, «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао.