​Азар готов вернуться на поле, информация о новой травме не подтвердилась

Эден Азар перенёс гастроэнтерит, но во вторник появилась информация о том, что бельгиец испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце. Впрочем, информация о новой травме Азара не подтвердилась.

«Состояние Азара? Всё хорошо. Он тренировался с командой и завтра будет с нами. У него не было мышечного дискомфорт. Азар не в лучшей форме, ему было сложно перенести гастроэнтерит, как и Родриго, но проблем нет.

Азару нужно улучшить своё физическое состояние, потому что у него были проблемы разного рода. Впереди много игр, и у него будет игровое время», - слова тренера «Реала» Карло Анчелотти с пресс-конференции приводит испанский Sport.

В первый день зимы «Реал» примет «Атлетик».