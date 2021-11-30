Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 597 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Азар готов вернуться на поле, информация о новой травме не подтвердилась

30 Ноября 2021 • 16:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.47 4.50 6.70
01.12 23:00

Эден Азар перенёс гастроэнтерит, но во вторник появилась информация о том, что бельгиец испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце. Впрочем, информация о новой травме Азара не подтвердилась.

«Состояние Азара? Всё хорошо. Он тренировался с командой и завтра будет с нами. У него не было мышечного дискомфорт. Азар не в лучшей форме, ему было сложно перенести гастроэнтерит, как и Родриго, но проблем нет.

Азару нужно улучшить своё физическое состояние, потому что у него были проблемы разного рода. Впереди много игр, и у него будет игровое время», - слова тренера «Реала» Карло Анчелотти с пресс-конференции приводит испанский Sport.

В первый день зимы «Реал» примет «Атлетик».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
16:34 · Испания. Ла Лига
​Азар готов вернуться на поле, информация о новой травме не подтвердилась
16:28 · Испания. Ла Лига
​«Золотой мяч»: Анчелотти рассказал, за кого голосовал бы
13:55 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» оптимистично смотрит на возможность трансфера Рюдигера слухи
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл усиление в Бундеслиге
12:59 · Испания. Ла Лига
​У Азара снова проблемы со здоровьем 1
12:39 · Испания. Ла Лига
​Модрич выиграл «Золотой мяч» в 2018 году, а теперь у него ни одного голоса 1
12:38 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала выбор между Ольмо и Торресом
12:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать защитника «Бенфики»
12:22 · Испания. Ла Лига
Кроос - о «Золотом мяче»: «Бензема был лучше Месси» 3
10:54 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» постарается подписать Холанна слухи
10:46 · Англия. Премьер-лига
​Закария скорее перейдёт в «Ливерпуль», чем в «Барселону»
09:57 · Испания. Ла Лига
Бензема - болельщикам: «Выхожу на поле ради вас, шоу продолжается»
08:32 · Испания. Ла Лига
Пуйоль: «Месси - лучший, никаких сомнений» 1
00:53 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Эльче» не смогли прервать безвыигрышные серии
Все новости
Рекомендуем