Уильямс рассказал, как болельщики «Атлетика» относятся к темнокожим футболистам в клубе

Хавбек «Атлетика» Нико Уильямс рассказал об отношении фанатов к темнокожим игрокам в клубе.

«Мой брат первым открыл эту дверь. В обществе происходят перемены. Люди привыкают к разнообразию. Теперь темнокожими футболистами в «Атлетике» никого не удивишь», – цитирует Уильямса AS.

1 декабря проходит поединок между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. На текущий момент хозяева ведут в счете 1:0. На 40-й минуте отличился француз Карим Бензема.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.