Винисиус: «Хочу сделать так, чтобы Бензема получил «Золотой мяч»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что в команде все поддерживали Карима Бензема и прогнозировали ему стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Также бразилец изъявил желание помочь нападающему побороться за награду в ближайшем будущем.

«Все, что он делает – кажется просто. Но на самом деле это не так. С Каримом мне очень комфортно на футбольном поле, он идеально понимает игру. Очень сильно хочу помочь ему оставаться на ведущий ролях в «Реале». Надеюсь, ему удастся наконец-то завоевать «Золотой мяч». Сделаю для этого все возможное», - приводит слова Винисиуса издание AS.

Напомним, что в прошедшем голосовании Бензема занял лишь четвертое место, уступив Жоржиньо, Роберту Левандовски и Лионелю Месси.