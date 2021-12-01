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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Хочу сделать так, чтобы Бензема получил «Золотой мяч»

01 Декабря 2021 • 20:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.48 4.30 6.90
Через 1 ч. 24 мин.

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что в команде все поддерживали Карима Бензема и прогнозировали ему стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Также бразилец изъявил желание помочь нападающему побороться за награду в ближайшем будущем.

«Все, что он делает – кажется просто. Но на самом деле это не так. С Каримом мне очень комфортно на футбольном поле, он идеально понимает игру. Очень сильно хочу помочь ему оставаться на ведущий ролях в «Реале». Надеюсь, ему удастся наконец-то завоевать «Золотой мяч». Сделаю для этого все возможное», - приводит слова Винисиуса издание AS.

Напомним, что в прошедшем голосовании Бензема занял лишь четвертое место, уступив Жоржиньо, Роберту Левандовски и Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Золотой Мяч Винисиус Жуниор
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