Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 337 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема повторил свой рекорд результативности за календарный год

02 Декабря 2021 • 00:19 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Атлетик Б
окончен

Забив «Атлетику» из Бильбао в первом тайме матча чемпионата Испании, нападающий «Реала» Карим Бензема отметился уникальным достижением. Дело в том, что французу удалось повторить свой рекорд результативности за один календарный год.

Точный удар в ворота «Атлетика» стал для него уже 35-м за 46 проведенных в 2021 году поединков. Таким же показателем Бензема отличался в 2019 году, но тогда он сыграл на четыре матча больше. Более того, в запасе у форварда есть уже несколько игр до конца декабря.

К слову, по состоянию на 60-ю минуту «Реал» продолжает минимально вести в счете. Проследить за тем, удастся ли мадридцам увеличить преимущество, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
00:55 · Испания. Ла Лига
Плюс 7: «Реал» ушёл в отрыв, обыграв «Атлетик»
00:20 · Испания. Ла Лига
Уильямс рассказал, как болельщики «Атлетика» относятся к темнокожим футболистам в клубе
00:19 · Испания. Ла Лига
Бензема повторил свой рекорд результативности за календарный год
01 Декабря
22:55 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто из-за операции может провести в лазарете до четырёх месяцев
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» – «Атлетик» - 1:0 (закончен)
20:51 · Испания. Ла Лига
Пике: «Ни за что в жизни не примерял бы футболку «Реала»
20:32 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Хочу сделать так, чтобы Бензема получил «Золотой мяч»
20:09 · Англия. Премьер-лига
Кроос назвал Жоржиньо одним из лучших полузащитников мира
17:21 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» согласовала сумму компенсации Сетьену 1
16:51 · Испания. Ла Лига
​Тотти: хотел поиграть в «Барселоне», но не звали
16:45 · Испания. Ла Лига
​Пике – о правилах Хави: «Теперь я не могу играть в теннис» 2
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Лучше умереть»: Пике задали вопрос о переходе в «Реал» 1
15:34 · Испания. Ла Лига
​Серхи Роберто перенесёт операцию
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта может перейти в «Барселону»
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов усилить «Барселону» двумя нападающими
Все новости
Рекомендуем