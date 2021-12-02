Бензема повторил свой рекорд результативности за календарный год

Забив «Атлетику» из Бильбао в первом тайме матча чемпионата Испании, нападающий «Реала» Карим Бензема отметился уникальным достижением. Дело в том, что французу удалось повторить свой рекорд результативности за один календарный год.

Точный удар в ворота «Атлетика» стал для него уже 35-м за 46 проведенных в 2021 году поединков. Таким же показателем Бензема отличался в 2019 году, но тогда он сыграл на четыре матча больше. Более того, в запасе у форварда есть уже несколько игр до конца декабря.

К слову, по состоянию на 60-ю минуту «Реал» продолжает минимально вести в счете. Проследить за тем, удастся ли мадридцам увеличить преимущество, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.