​У Азара снова проблемы со здоровьем

Травмы и другие проблемы со здоровьем никак не оставляют Эдена Азара после его перехода в «Реал». Последние матчи мадридской команды бельгиец пропустил по причине гастроэнтерита. Судя по всему, Азар в ближайшее время на поле не вернётся. Журналист COPE Мигель Анхель Диас написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что вингер «Реала» испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце.

После громкого перехода в «Реал» из «Челси» Эден Азар провёл во всех соревнованиях 54 матча. В них бельгиец записал на свой счёт 5 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт 1 декабря против «Атлетика» из Бильбао.