Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Зидан: «Я не думаю о своём будущем»

12 Мая 2021, 18:47,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз получил вопрос по поводу своего будущего.

«Строю ли я планы на будущее? Нет. Я думаю только о заключительных трёх матчах «Реала» в чемпионате», - сказал Зидан журналистам на пресс-конференции в среду.

Действующий контракт Зинедина Зидана с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Слухи связывают француза с возможным переходом на должность главного тренера «Ювентуса».

До конца текущего чемпионата Испании «Реалу» осталось сыграть против «Гранады» (13 мая), «Атлетика» (16 мая) и «Вильярреала» (23 мая).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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