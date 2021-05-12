​Зидан: «Я не думаю о своём будущем»

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12 Мая 2021, 18:47,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз получил вопрос по поводу своего будущего.
«Строю ли я планы на будущее? Нет. Я думаю только о заключительных трёх матчах «Реала» в чемпионате», - сказал Зидан журналистам на пресс-конференции в среду.
Действующий контракт Зинедина Зидана с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Слухи связывают француза с возможным переходом на должность главного тренера «Ювентуса».
До конца текущего чемпионата Испании «Реалу» осталось сыграть против «Гранады» (13 мая), «Атлетика» (16 мая) и «Вильярреала» (23 мая).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан