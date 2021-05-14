Зидан высказался о ситуации с Марсело

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался относительно флангового защитника Марсело. Бразилец не вышел на поле в матче 36-го тура Примеры против «Гранады» (4:1).

«У него был дискомфорт, поэтому мы решили не рисковать», - передает слова французского специалиста ESPN.

Ранее сообщалось, что опытный бразильский футболист недоволен своим положением в «королевском» клубе. На одной из последних тренировок у Марсело и Зидана произошел конфликт.

33-летний игрок выступает за «сливочных» с 2007 года. Его контракт рассчитан до середины 2022 года.

В нынешнем сезоне Примеры бразилец провел 15 поединков и отметился двумя голевыми передачами.