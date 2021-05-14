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Зидан: «Реал» сыграл почти идеально против «Гранады»

14 Мая 2021, 10:32,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал интервью после окончания поединка с «Гранадой» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» уверенно победили со счетом 4:1.

«Нужно продолжать в том же духе. До завершения чемпионата еще две игры, мы должны максимально выложиться. В матче с «Гранадой» мне многое понравилось. Все было почти идеально. «Реал» добыл важную победу над сильным соперником», - передает слова французского тренера AS.

После 36 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 78 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Зидана отстают от лидирующего «Атлетико» на два пункта.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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