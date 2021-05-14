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«Реал» устроил разгром «Гранаде»

14 Мая 2021, 01:05,

Сбавившая обороты «Гранада» ничего не смогла поделать с атакой «Реала» в заключительном матче 36-го тура Ла Лиги. Мадридцы выиграли первый тайм благодаря голам Луки Модрича и Родриго, а на результативную попытку Видаля Молины быстро ответили дуплетом от Альваро Одриосолы и Карима Бензема - 4:1.

За два тура до конца сезона лидеры расположились в таблице с интервалом в два очка - «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья».

Протокол игры  
Гранада 1:4 Реал Мадрид
    17' Модрич Лука (0:1)
    45' Родриго (0:2)
(1:2) Видаль Молина 71'    
    75' Одриосола Альваро (1:3)
    76' Бензема Карим (1:4)
Силва Руи Фулкье Димитри Дуарте Домингуш Санчес Герман   81' (Перес Неуэн (   81') Кини Марин Этеки Ян   53'   67' (Марин Адриан (   67') Гоналон Максим Пуэртас Антонио   67' (Кина Домингуш (   67'   72') Вико Федерико   54' (Соро Альберто (   54') Мачис Дарвин   54' (Суарес Луис III (   54') Видаль Молина   41'
Запасные: Кошта Жоау II Аарон Эскандель Санчес Пепе
Куртуа Тибо Парк Марвин   46' (Одриосола Альваро (   46') Милитао Эдер   38' Начо Игнасио   63' Гутьеррес Мигель Вальверде Федерико   62' (Азар Эден (   62') Каземиро Карлос Модрич Лука   49' Родриго   62' (Асенсио Марко (   62') Бензема Карим   77' (Диас Мариано (   77') Винисиус Жуниор   62' (Иско Аларкон (   62')
Запасные: Кроос Тони Альтубе Диего Бланко Антонио Лунин Андрей
13 мая. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Гранада
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