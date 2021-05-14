«Реал» устроил разгром «Гранаде»

Сбавившая обороты «Гранада» ничего не смогла поделать с атакой «Реала» в заключительном матче 36-го тура Ла Лиги. Мадридцы выиграли первый тайм благодаря голам Луки Модрича и Родриго, а на результативную попытку Видаля Молины быстро ответили дуплетом от Альваро Одриосолы и Карима Бензема - 4:1.

За два тура до конца сезона лидеры расположились в таблице с интервалом в два очка - «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья».