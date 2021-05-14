«Реал» устроил разгром «Гранаде»

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14 Мая 2021, 01:05,
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Сбавившая обороты «Гранада» ничего не смогла поделать с атакой «Реала» в заключительном матче 36-го тура Ла Лиги. Мадридцы выиграли первый тайм благодаря голам Луки Модрича и Родриго, а на результативную попытку Видаля Молины быстро ответили дуплетом от Альваро Одриосолы и Карима Бензема - 4:1.
За два тура до конца сезона лидеры расположились в таблице с интервалом в два очка - «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья».
Протокол игры
|Гранада
|1:4
|Реал Мадрид
|17' Модрич Лука (0:1)
|45' Родриго (0:2)
|(1:2) Видаль Молина 71'
|75' Одриосола Альваро (1:3)
|76' Бензема Карим (1:4)
Силва Руи • Фулкье Димитри • Дуарте Домингуш • Санчес Герман 81' ( Перес Неуэн ( 81') • Кини Марин • Этеки Ян 53' 67' ( Марин Адриан ( 67') • Гоналон Максим • Пуэртас Антонио 67' ( Кина Домингуш ( 67' ) • 72'Вико Федерико 54' ( Соро Альберто ( 54') • Мачис Дарвин 54' ( Суарес Луис III ( 54') • Видаль Молина 41'
Запасные: Кошта Жоау II • Аарон Эскандель • Санчес Пепе
Куртуа Тибо • Парк Марвин 46' ( Одриосола Альваро ( 46') • Милитао Эдер • 38'Начо Игнасио • 63'Гутьеррес Мигель • Вальверде Федерико 62' ( Азар Эден ( 62') • Каземиро Карлос • Модрич Лука • 49'Родриго 62' ( Асенсио Марко ( 62') • Бензема Карим 77' ( Диас Мариано ( 77') • Винисиус Жуниор 62' ( Иско Аларкон ( 62')
Запасные: Кроос Тони • Альтубе Диего • Бланко Антонио • Лунин Андрей
13 мая. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Гранада