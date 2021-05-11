​Рамос и «Реал»: переговоры в тупике

До истечения срока действующего контракта Серхио Рамоса с «Реалом» остаётся всего лишь 50 дней. Как сообщает Marca, стороны по-прежнему находятся в тупике в переговорах по новому трудовому договору.

По данным источника, ни футболист, ни клуб не настроены идти на уступки друг другу. «Реал» предлагает Рамосу контракт на один год с прежней зарплатой, а футболист хочет получить двухлетний контракт и готов пойти на сокращение оклада на 10%.

Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после трансфера из «Севильи». В нынешнем сезоне капитан «сливочных» провёл 21 матч, забил 4 гола и отдал один голевой пас.