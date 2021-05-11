​Рамос и «Реал»: переговоры в тупике

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11 Мая 2021, 20:39,
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До истечения срока действующего контракта Серхио Рамоса с «Реалом» остаётся всего лишь 50 дней. Как сообщает Marca, стороны по-прежнему находятся в тупике в переговорах по новому трудовому договору.
По данным источника, ни футболист, ни клуб не настроены идти на уступки друг другу. «Реал» предлагает Рамосу контракт на один год с прежней зарплатой, а футболист хочет получить двухлетний контракт и готов пойти на сокращение оклада на 10%.
Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после трансфера из «Севильи». В нынешнем сезоне капитан «сливочных» провёл 21 матч, забил 4 гола и отдал один голевой пас.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
Эххх Рамос, не кабенся ты, предложили год, соглашайся. Покажу лучшую игру свою да так что бы Перес прослезился крокодиловыми слезами.
Ps Рамос хочет 2х летний контракт потому что хочет сыграть еще раз в ЧМ по футболу. Если через год уйдет от Мадрида куда то в Бешикташ то его не вызовут в сборную