​Менди вряд ли сыграет за «Реал» в этом сезоне

Во вторник пресс-служба «Реала» отрапортовала о травме защитника Ферлана Менди. По итогам обследования у футболиста был выявлен периостит большеберцовой кости. Сроки восстановления Менди «сливочные» по обыкновению не назвали, однако СМИ, в частности портал Goal.com, говорят о том, что защитник вряд ли сыграет за мадридский клуб в этом сезоне.

До конца чемпионата «Реалу» осталось провести три матча в рамках испанской Примеры – против «Гранады» (13 мая), «Атлетика» (16 мая) и «Вильярреала» (23 мая).

На текущий момент «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице испанского чемпионата.