Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Менди вряд ли сыграет за «Реал» в этом сезоне

11 Мая 2021, 14:21,

Во вторник пресс-служба «Реала» отрапортовала о травме защитника Ферлана Менди. По итогам обследования у футболиста был выявлен периостит большеберцовой кости. Сроки восстановления Менди «сливочные» по обыкновению не назвали, однако СМИ, в частности портал Goal.com, говорят о том, что защитник вряд ли сыграет за мадридский клуб в этом сезоне.

До конца чемпионата «Реалу» осталось провести три матча в рамках испанской Примеры – против «Гранады» (13 мая), «Атлетика» (16 мая) и «Вильярреала» (23 мая).

На текущий момент «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице испанского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ферлан Менди
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
11 Мая 2021, 16:46

что творится с фланговыми дефами у Реала??? да и Рамос, ЦЗ тоже.......Менди, Карвахаль, Васкес....ПЛюс надежды на Марсело как в игровом, так и в "травмоустойчивости" плане нет.....

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