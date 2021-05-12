​Зидан: «Это не плохой сезон»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил сезон 2020/2021 для своей команды.

«Всё может случиться. Мы можем выиграть чемпионский титул Примеры, но точно так же мы можем его проиграть. Самое главное – отдать все силы и показывать хорошую игру на поле.

Я не собираюсь говорить, что это плохой сезон. Плохой сезон – это когда ты не выкладываешься на поле. Сезон 2016/2017 был феноменальным, но при этом мы могли проиграть титул в последнем туре», - сказал Зидан на пресс-конференции.

В четверг, 13 мая, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Гранады».