​Марсело не попал в заявку на матч против «Гранады» из-за ссоры с Зиданом

В опубликованном списке игроков «Реала», которые могут сыграть в четверг против «Гранады», оказалось всего четыре защитника, причём один из них является представителем молодёжки. Отсутствие в списке Марсело повлекло за собой предположения о травме бразильца, но проблем со здоровьем у защитника нет. Марсело не был включён в заявку из-за ссоры с главным тренером команды Зинедином Зиданом, сообщает испанский филиал портала Goal.com. Предметом ссоры стал обмен мнениями по поводу тактики «Реала» при оборонительных действиях.

«Реал» сыграет в гостях у «Гранады» в четверг вечером.