​Марсело не попал в заявку на матч против «Гранады» из-за ссоры с Зиданом

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12 Мая 2021, 19:32,
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В опубликованном списке игроков «Реала», которые могут сыграть в четверг против «Гранады», оказалось всего четыре защитника, причём один из них является представителем молодёжки. Отсутствие в списке Марсело повлекло за собой предположения о травме бразильца, но проблем со здоровьем у защитника нет. Марсело не был включён в заявку из-за ссоры с главным тренером команды Зинедином Зиданом, сообщает испанский филиал портала Goal.com. Предметом ссоры стал обмен мнениями по поводу тактики «Реала» при оборонительных действиях.
«Реал» сыграет в гостях у «Гранады» в четверг вечером.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Марсело
а Марсело не охренел ли? станет тренером, будет командовать, а пока будь добр, слушай, что Зидан говорит.....Тем более защитник из Марсело всегда был не ахти какой, особенно на фоне РКарлоса..