​У «Реала» осталось 3 здоровых защитника основы

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12 Мая 2021, 17:27,
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Пресс-служба «Реала» показала список игроков, на которых рассчитывает Зинедин Зидан в ближайшем матче испанского чемпионата против «Гранады». На фоне большого числа травм у «сливочных» осталось только три здоровых защитника основы – Начо, Милитао и Одриосола. Четвёртый защитник в списке – 19-летний Мигель – является игроком молодёжки.
¡Nuestros convocados para el partido @GranadaCdeF!#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/aMgUTPTh0l— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2021
Матч между «Гранадой» и «Реалом» в 36-м туре испанской Примеры пройдёт в четверг, 13 мая. В случае победы команда Зинедина Зидана точно обойдёт по очкам «Барселону», сыгравшую вничью с «Леванте» во вторник – 3:3.
Лидером испанского чемпионата остаётся «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
и Марсело выбыл, офигеть....Срочно вызывайте меня на матч!!! Если хотите стать чемпионами!!!
Вальверде с Каземиро вполне смогут без проблем закрыть позиции в защитных линиях сливочных...
как раз таки с проблемами..Вальверде как-то играл на позиции ПЗ, так себе было зрелище....Каземиро опорник, в роли дефа я его не вижу совсем
в отличии от других у них высокая вероятность заиграть на этих позициях...