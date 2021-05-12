​У «Реала» осталось 3 здоровых защитника основы

Пресс-служба «Реала» показала список игроков, на которых рассчитывает Зинедин Зидан в ближайшем матче испанского чемпионата против «Гранады». На фоне большого числа травм у «сливочных» осталось только три здоровых защитника основы – Начо, Милитао и Одриосола. Четвёртый защитник в списке – 19-летний Мигель – является игроком молодёжки.

Матч между «Гранадой» и «Реалом» в 36-м туре испанской Примеры пройдёт в четверг, 13 мая. В случае победы команда Зинедина Зидана точно обойдёт по очкам «Барселону», сыгравшую вничью с «Леванте» во вторник – 3:3.

Лидером испанского чемпионата остаётся «Атлетико».