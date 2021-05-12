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​У «Реала» осталось 3 здоровых защитника основы

12 Мая 2021, 17:27,

Пресс-служба «Реала» показала список игроков, на которых рассчитывает Зинедин Зидан в ближайшем матче испанского чемпионата против «Гранады». На фоне большого числа травм у «сливочных» осталось только три здоровых защитника основы – Начо, Милитао и Одриосола. Четвёртый защитник в списке – 19-летний Мигель – является игроком молодёжки.

 

Матч между «Гранадой» и «Реалом» в 36-м туре испанской Примеры пройдёт в четверг, 13 мая. В случае победы команда Зинедина Зидана точно обойдёт по очкам «Барселону», сыгравшую вничью с «Леванте» во вторник – 3:3.

Лидером испанского чемпионата остаётся «Атлетико».


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (4)
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0
NOBODY
12 Мая 2021, 18:35

и Марсело выбыл, офигеть....Срочно вызывайте меня на матч!!! Если хотите стать чемпионами!!!

0
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 18:34

Вальверде с Каземиро вполне смогут без проблем закрыть позиции в защитных линиях сливочных...

0
NOBODY
12 Мая 2021, 18:36

как раз таки с проблемами..Вальверде как-то играл на позиции ПЗ, так себе было зрелище....Каземиро опорник, в роли дефа я его не вижу совсем

0
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 18:38

в отличии от других у них высокая вероятность заиграть на этих позициях...

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