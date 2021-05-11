​Почеттино ответил на вопрос о возможном трансфере Рамоса в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе в команду защитника Серхио Рамоса.

Как известно, действующий трудовой договор Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца сезона. Стороны до сих пор не согласовали новый контракт.

«Рамос в «ПСЖ»? Я не буду отвечать, потому что мои слова могут быть неправильно истолкованы. Рамос является футболистом «Реала». Я могу сказать лишь то, что мы, как и любая другая команда, хотим сделать свой состав сильнее», - слова Почеттино передаёт журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.