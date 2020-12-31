Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Симеоне – о желании на 2021 год: «Эгоистично думать о футболе, будьте здоровы»

31 Декабря 2020, 00:50,

Global Look Press

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Хетафе» (1:0) в шестнадцатом туре чемпионата Испании.

«Всегда тяжело играть против «Хетафе». Первые 30 минут мы играли так, как хотели, забили гол, был отличный момент у Лемара. Мы должны были решать исход матча. А затем всё пошло под диктовку «Хетафе». Моментов не было ни у нас, ни у них, но это означало то, что интрига сохранялась до последних секунд. Всем известно, что 1:0 – очень опасный счёт.

Футбольное желание на 2021 год? Слишком эгоистично думать о футболе в такое время. Просто будьте здоровы», - цитирует Симеоне As.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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