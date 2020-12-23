Облак: «Даже если ты готов на 100%, если Месси захочет забить, то сделает это»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак проводит седьмой сезон в Мадриде и не устаёт восторгаться форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

- Никогда нельзя предугадать, куда он будет бить, а также сам момент удара. Что касается Месси, вообще нельзя ничего предсказать, никогда! Он часто мне забивает, очень часто, но он великий, невероятный, лучший футболист. Регулярно бывает, что забьет гол, а ты не можешь понять, как просто у него все получилось. Иногда кажется, что он просто отдал пас в ворота, а не наносил удар, - приводит слова Облака Marca.

- Даже если ты готов на 100%, если Лео захочет забить, то сделает это. Приходится принимать то, что всё на поле зависит от него, - добавил Облак.

Напомним, что во вторник Месси улучшил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.