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Облак: «Даже если ты готов на 100%, если Месси захочет забить, то сделает это»

23 Декабря 2020, 23:09,

Global Look Press

Голкипер «Атлетико» Ян Облак проводит седьмой сезон в Мадриде и не устаёт восторгаться форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

- Никогда нельзя предугадать, куда он будет бить, а также сам момент удара. Что касается Месси, вообще нельзя ничего предсказать, никогда! Он часто мне забивает, очень часто, но он великий, невероятный, лучший футболист. Регулярно бывает, что забьет гол, а ты не можешь понять, как просто у него все получилось. Иногда кажется, что он просто отдал пас в ворота,  а не наносил удар, - приводит слова Облака Marca.

- Даже если ты готов на 100%, если Лео захочет забить, то сделает это. Приходится принимать то, что всё на поле зависит от него, - добавил Облак.

Напомним, что во вторник Месси улучшил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Лионель Месси, Ян Облак
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