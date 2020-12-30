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Гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Хетафе», «Сельта» сильнее «Уэски»

30 Декабря 2020, 23:18,

Global Look Press

Мадридский «Атлетико» продолжает лидировать в Ла Лиге после матча 16-го тура с «Хетафе». Игра получилась примерно равной, но «матрасники» лучше реализовали свои шансы. На 20-й минуте после навеса со штрафного Луис Суарес головой переправил мяч в сетку - 1:0.

«Сельта» набрала отличную форму и набрала очередные три очка в домашнем поединке против главного аутсайдера, «Уэски» - 2

Протокол игры  
Атлетико М 1:0 Хетафе
(1:0) Суарес Луис 20'    
Облак Ян Врсалько Шиме   57' (Ньигес Сауль (   57') Фелипе Аугусто IV Савич Стефан   26' Эрмосо Марио Лемар Тома   71' (Корреа Анхель (   71') Коке Хорхе Льоренте Маркос Карраско Янник Суарес Луис   80' (Хименес Хосе (   80'   84') Фелиш Жоау   71' (Торрейра Лукас (   71')
Запасные: Санчес Мануэль Лоди Ренан Кондогбия Жоффрей Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Камелло Серхио Санчес Рикард Витоло Виктор
Яньес Рубен Juan Iglesias Дьене Даконам Этчейта Хавьер   83' Оливера Матиас Портильо Франсиско Максимович Неманья Тимор Давид   75' Кукурелья Марк Анхель Луис   24' Мата Хайме   69' (Унал Энес (   69')
Запасные: David Alba2 Арамбарри Мауро Абдулаи Сабит Сория Давид Чема Родригес
30 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры  
Сельта 2:1 Уэска
(1:0) Нолито Агудо 33'    
(2:0) Аспас Яго 61'    
    84' Сеоане Хайме (2:1)
Рубен Бланко Мальо Уго   90' Араухо Нестор Мурильо Джейсон Олаза Лукас   90' (Айду Джозеф (   90') Браис Мендес Денис Суарес   37'   73' (Пейнадо Франсиско (   73') Тапия Ренато   83' (Баэса Мигель (   83') Нолито Агудо   83' (Фонтан Хосе (   83') Аспас Яго   73' (Йокушлу Окай (   73') Мина Сантьяго
Запасные: Вейга Габриэль Каррейра Серхио Родригес Мигель Вильяр Иван Мор Эмре Lauti
Фернандес Альваро III Лопес Педро   80' (Карлос Хуан Реал (   80') Пулидо Хорхе Сиовас Димитрис Галан Хави Рико Микель   67' (Сеоане Хайме (   67') Москера Педро Гарсия Борха I   56' (Мир Рафа (   56') Феррейро Давид Окадзаки Синджи Онтиверос Хавьер   68' (Гомес Серхио (   68')
Запасные: Андрес Фернандес Нвакали Келечи Думбия Идрисса Сильва Гастон Луизинью Коррейя Вальдеррама Евгени
30 декабря. Стадион "Балаидос".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Сельта, Хетафе, Уэска
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