Гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Хетафе», «Сельта» сильнее «Уэски»

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30 Декабря 2020, 23:18,
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Мадридский «Атлетико» продолжает лидировать в Ла Лиге после матча 16-го тура с «Хетафе». Игра получилась примерно равной, но «матрасники» лучше реализовали свои шансы. На 20-й минуте после навеса со штрафного Луис Суарес головой переправил мяч в сетку - 1:0.
«Сельта» набрала отличную форму и набрала очередные три очка в домашнем поединке против главного аутсайдера, «Уэски» - 2
Протокол игры
|Атлетико М
|1:0
|Хетафе
|(1:0) Суарес Луис 20'
Облак Ян • Врсалько Шиме 57' ( Ньигес Сауль ( 57') • Фелипе Аугусто IV • Савич Стефан • 26'Эрмосо Марио • Лемар Тома 71' ( Корреа Анхель ( 71') • Коке Хорхе • Льоренте Маркос • Карраско Янник • Суарес Луис 80' ( Хименес Хосе ( 80' ) • 84'Фелиш Жоау 71' ( Торрейра Лукас ( 71')
Запасные: Санчес Мануэль • Лоди Ренан • Кондогбия Жоффрей • Шапоньич Иван • Сан Роман Мигель • Камелло Серхио • Санчес Рикард • Витоло Виктор
Яньес Рубен • Juan Iglesias • Дьене Даконам • Этчейта Хавьер • 83'Оливера Матиас • Портильо Франсиско • Максимович Неманья • Тимор Давид • 75'Кукурелья Марк • Анхель Луис • 24'Мата Хайме 69' ( Унал Энес ( 69')
Запасные: David Alba2 • Арамбарри Мауро • Абдулаи Сабит • Сория Давид • Чема Родригес
30 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры
|(1:0) Нолито Агудо 33'
|(2:0) Аспас Яго 61'
|84' Сеоане Хайме (2:1)
Рубен Бланко • Мальо Уго • 90'Араухо Нестор • Мурильо Джейсон • Олаза Лукас 90' ( Айду Джозеф ( 90') • Браис Мендес • Денис Суарес 37' 73' ( Пейнадо Франсиско ( 73') • Тапия Ренато 83' ( Баэса Мигель ( 83') • Нолито Агудо 83' ( Фонтан Хосе ( 83') • Аспас Яго 73' ( Йокушлу Окай ( 73') • Мина Сантьяго
Запасные: Вейга Габриэль • Каррейра Серхио • Родригес Мигель • Вильяр Иван • Мор Эмре • Lauti
Фернандес Альваро III • Лопес Педро 80' ( Карлос Хуан Реал ( 80') • Пулидо Хорхе • Сиовас Димитрис • Галан Хави • Рико Микель 67' ( Сеоане Хайме ( 67') • Москера Педро • Гарсия Борха I 56' ( Мир Рафа ( 56') • Феррейро Давид • Окадзаки Синджи • Онтиверос Хавьер 68' ( Гомес Серхио ( 68')
Запасные: Андрес Фернандес • Нвакали Келечи • Думбия Идрисса • Сильва Гастон • Луизинью Коррейя • Вальдеррама Евгени
30 декабря. Стадион "Балаидос".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Сельта, Хетафе, Уэска