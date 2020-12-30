Гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Хетафе», «Сельта» сильнее «Уэски»

Мадридский «Атлетико» продолжает лидировать в Ла Лиге после матча 16-го тура с «Хетафе». Игра получилась примерно равной, но «матрасники» лучше реализовали свои шансы. На 20-й минуте после навеса со штрафного Луис Суарес головой переправил мяч в сетку - 1:0.

«Сельта» набрала отличную форму и набрала очередные три очка в домашнем поединке против главного аутсайдера, «Уэски» - 2